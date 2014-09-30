Программист С/С++, С#
ЦЕЛЬ
• Позиция разработчика программного обеспечения (C#, C/C++)
РЕЗЮМЕ
Более 5 лет опыта в разработке программного обеспечения. Есть опыт разработки как прикладного, так и системного ПО для Windows (службы, драйвера) и Linux(модули ядра).
Разработка ПО для парсинга протоколов, в том числе и не документированных.
Владею следующими языками:
• C#, С/С++ 5+ лет
• Java 1+ года
• Python 1+ года
• asm (на уровне вставок в код С)
• SQL 2+ года
Средства разработки/отладки/управления версиями:
• MS Visual Studio 2008/2010;
• MS Team System, MS Visual SourceSafe, SVN;
• WDK;
• Eclipse;
• shell, gcc, gdb, kdb, make;
• Anjuta IDE.
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