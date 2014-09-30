Программист С/С++, С#

ЦЕЛЬ

• Позиция разработчика программного обеспечения (C#, C/C++)

РЕЗЮМЕ

Более 5 лет опыта в разработке программного обеспечения. Есть опыт разработки как прикладного, так и системного ПО для Windows (службы, драйвера) и Linux(модули ядра).

Разработка ПО для парсинга протоколов, в том числе и не документированных.

Владею следующими языками:

• C#, С/С++ 5+ лет

• Java 1+ года

• Python 1+ года

• asm (на уровне вставок в код С)

• SQL 2+ года

Средства разработки/отладки/управления версиями:

• MS Visual Studio 2008/2010;

• MS Team System, MS Visual SourceSafe, SVN;

• WDK;

• Eclipse;

• shell, gcc, gdb, kdb, make;

• Anjuta IDE.