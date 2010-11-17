Интернет-магазин материалов для наращивания ногтей и ресниц

Материалы для наращивания ногтей и ресниц

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Вспомогательные жидкости и средства для ухода за натуральными и искусственными ногтями

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Пилки для ног

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Стразы Swarovski

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Глиттерная пудра

Фигурки голографические

Акриловые цветы

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Перламутровые пластины

Слюда гологрфическая

Декоративный блеск

У нас есть все для маникюра, педикюра, гелевого и акрилового наращивания ногтей.