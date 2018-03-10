Перевод китайский~русский, английский~русский, французский~русский, английский~китайский, русский~китайский
Образование:
- Специалитет ЕаЛИ МГЛУ (бывш. ИГЛУ), факультет межкультурной коммуникации (бывш. Восточных языков), выпуск 2014 г. Квалификация: лингвист, переводчик (китайский и английский языки).
- Стажировка в Цицикарском Университете (КНР, пров. Хэйлунцзян) 09.2010 — 01.2011. Есть сертификат.
Опыт работы:
- 2010-2011 гг.: частные уроки китайского языка, а также русского языка для иностранцев.
- 2011–2013 гг.: менеджер, внештатный переводчик в ООО «Эргомаркет».
- Основные переводческие обязанности:
Переписка с поставщиками из Южной Кореи, Китая, Тайваня; перевод рекламных роликов, письменный перевод рекламных и медицинских проспектов, инструкций (английский и китайский языки), а также разъяснение клиентам правил эксплуатации товара, инструкции к которому ещё не переведены на русский язык (ортопедические кресла, парты).
- Основные обязанности менеджера:
Переписка с российскими поставщиками, поддержка порядка на складе, своевременный заказ товара.Работа с оптовыми клиентами: приём заказов, рассылка коммерческих предложений, контроль отгрузки товара.Розничные продажи: консультация клиентов о назначении и правильной эксплуатации ортопедических изделий, помощь в выборе изделий в соответствии с показаниями врача и потребностями клиента.В компании приобрела опыт работы с программой 1С Предприятие.
- Январь – июнь 2014 г.: групповые занятия по английскому языку для школьников в центре дополнительного образования, г. Иркутск.
- Ноябрь 2014 – июнь 2015 гг.: групповые и индивидуальные занятия по китайскому языку для взрослых и детей в образовательных центрах г. Новосибирск (Language Worlds, Ориенталист).
- 2014 г.: устный переводчик в ЗАО «Дозор-Телепорт». Обязанности: осуществление коммуникации между исполнителем работ (бригада монтажников и электриков) и супервайзером из Китая непосредственно на объекте, сопровождение супервайзера. Тематика: спутниковые антенны, монтаж, электрика.
- 2012 – 2015 гг.: гид-переводчик в туристических компаниях г. Иркутск (Спутник, БЦТ, Байкальская Луна, Транссиб Вояж и др.).
Обязанности: Сопровождение туристических групп в г. Иркутск и на оз. Байкал. Проведение экскурсий по исторически значимым местам, в музеях на китайском языке. Индивидуальные маршруты и экскурсии для VIP-гостей и стандартные маршруты для больших групп до 45 человек.Научилась находить подход к людям различного возраста с разным кругом интересов и разными физическими возможностями, находить решение сложных задач «здесь и сейчас».
- Ноябрь 2015 – январь 2018 гг.: групповые занятия по английскому языку в детских садах и учебных центрах г. Гуанчжоу, КНР.
Переводческой деятельностью начала заниматься с 2010 года в качестве хобби, переводила песни с французского, английского, китайского языков, некоторые переводы опубликованы на известных веб-сайтах (amalgama-lab.com
). В дальнейшем приступила к профессиональной переводческой деятельности, приобрела опыт перевода в различных областях (ортопедия, мед. техника, техническое оборудование, публицистика, искусство, история и др.), участвовала в качестве переводчика на Кантонской ярмарке. Также на добровольной основе осуществляла перевод в отделении полиции, административном суде, УФМС (китайский язык).Интересуют новые проекты, работа с людьми разных профессий и различного происхождения. Также хотела бы участвовать в письменных проектах различных тематик, в том числе тех, с которыми никогда не сталкивалась. Считаю, что работа переводчиком – это именно то дело, где я могу реализовать себя.