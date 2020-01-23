noIT Group — молодая растущая компания, объединившая в себе профессионалов с многолетним опытом и приличным портфолио крутых кейсов. Мы работаем в клиентской сфере услуг связанных с разработкой онлайн-бизнеса и его продвижением.

Мы гибкие и умеем подстраиваться под современные условия онлайн-работы. Многие сотрудники работают удаленно, находятся в разных странах, говорят на разных языках. Но их объединяет одно — это желание делать отличный продукт как для наших клиентов, так и для собственного развития. У нас нет конвейерного подхода, только «бутиковые» решения.