ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И

ЗНАНИЯ:

- работа с компьютером

- MS Office, Internet, E-mail

- Рерайт – о/р 1/2 года

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

- бурятский, русский, английский -

базовый курс

ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ:

-опыт работы администратором групп с общим количеством участников более 50000 человек в социальной сети "Вконтакте", также есть опыт в продвижении групп в вк.

- профессиональный пользователь ПК.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

- Целеустремлённость, пунктуальность,

коммуникабельность,ответственность.