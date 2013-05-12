E-mail: [email protected]
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И
ЗНАНИЯ:
- работа с компьютером
- MS Office, Internet, E-mail
- Рерайт – о/р 1/2 года
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
- бурятский, русский, английский -
базовый курс
ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ:
-опыт работы администратором групп с общим количеством участников более 50000 человек в социальной сети "Вконтакте", также есть опыт в продвижении групп в вк.
- профессиональный пользователь ПК.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
- Целеустремлённость, пунктуальность,
коммуникабельность,ответственность.
Действие аккаунта приостановлено!
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