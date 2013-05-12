noize2705

Санга noize2705

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
E-mail: [email protected]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И

ЗНАНИЯ:

- работа с компьютером

- MS Office, Internet, E-mail

- Рерайт – о/р 1/2 года

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

- бурятский, русский, английский -

базовый курс

ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ:

-опыт работы администратором групп с общим количеством участников более 50000 человек в социальной сети "Вконтакте", также есть опыт в продвижении групп в вк.

- профессиональный пользователь ПК.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

- Целеустремлённость, пунктуальность,

коммуникабельность,ответственность.

Копирайтинг
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от 8 дней
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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