nokrislemana1

SMM-менеджер Таргетолог ВКонтакте Пётр Новиков

Доброго времени суток! :)

Мы можем начать взаимодействие с короткой 15 минутной консультации для определения целей и задач по вашему проекту, расчету стоимости и нюансов в работе.

SMM-менеджер:

1) Ведение группы

2) Оформление группы

3) Контент-план

4) Посты по расписанию

5) Фирменный стиль для постов

6) Продающие Посты

7) Посты Магниты

8) Посты Опросы

9) Посты Полезные

10) Пост с Формой Заявки

11) Подключать рассылки

12) Подключать приложения

Таргетолог:

1) Ведение рекламной кампании

2) Маркетинговая подготовка

3) Рекламный кабинет ВКонтакте

4) Таргетинг

5) Ретаргетинг

6) Продвинутые варианты нацеливания рекламы

7) Боковик

8) Пост Карусель

9) Пост с Кнопкой

10) Пост с Формой Заявки

11) Скрытый пост

12) Аудитории

13) Парсер