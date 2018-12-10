nokrislemana1

Пётр Новиков nokrislemana1nokrislemana1
29 летРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SMM-менеджер Таргетолог ВКонтакте Пётр Новиков
Доброго времени суток! :)
Мы можем начать взаимодействие с короткой 15 минутной консультации для определения целей и задач по вашему проекту, расчету стоимости и нюансов в работе.
SMM-менеджер:
1) Ведение группы
2) Оформление группы
3) Контент-план
4) Посты по расписанию
5) Фирменный стиль для постов
6) Продающие Посты
7) Посты Магниты
8) Посты Опросы
9) Посты Полезные
10) Пост с Формой Заявки
11) Подключать рассылки
12) Подключать приложения
Таргетолог:
1) Ведение рекламной кампании
2) Маркетинговая подготовка
3) Рекламный кабинет ВКонтакте
4) Таргетинг
5) Ретаргетинг
6) Продвинутые варианты нацеливания рекламы
7) Боковик
8) Пост Карусель
9) Пост с Кнопкой
10) Пост с Формой Заявки
11) Скрытый пост
12) Аудитории
13) Парсер
Действие аккаунта приостановлено!