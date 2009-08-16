noksa

Юлия Новик noksa

 
74 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Иллюстрация и графический дизайн

Иллюстрация: авторская, книжная, журнальная, также уникальная графика.

Графический дизайн: логотипы, фирменные стили, дизайн и верстка журналов и каталогов.

ICQ 118667712

+7911 829 57 22

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