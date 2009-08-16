Иллюстрация и графический дизайн
Иллюстрация: авторская, книжная, журнальная, также уникальная графика.
Графический дизайн: логотипы, фирменные стили, дизайн и верстка журналов и каталогов.
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