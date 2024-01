Профессиональный Художник. Портретист. Роспись стен. Шрифтовик. Каллиграф

Друзья мои, всем привет!Меня зовут Татьяна, и я именно тот человек, который занимается любимым делом на все 100, и который любит свою работу до каждого нового вдоха свежей краски на холсте!^^ Когда любовь и мастерство сплетаются воедино - это называют творчеством :)

У меня более 15 лет творческой деятельности, тк мои родители художники, и с самого детства прививались привычки и страсть к творческим работам и проектам.

В основе своей я ПОРТРЕТИСТ, так как имею зоркий глаз и люблю детализировать. Умею уловить тонкую нить характера человека, и отобразить ее в портрете. Мне нравиться видеть красоту человека, усиливать и изображать ее на холсте.

ПОРТРЕТЫ - ЭТО ТО ЧТО МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ!

Но не менее чем портреты, я люблю природные и морские ПЕЙЗАЖИ, ЖИВОТНЫХ, ФИГУРЫ ЛЮДЕЙ, АБСТРАКЦИЮ, НАТЮРМОРТЫ, ЦВЕТЫ, ГРАФИКУ.

ЖИВОПИСЬ И РОСПИСЬ идут в ногу с портретами.

Обладаю неукротимой фантазией и желанием воплощать ее в реальность!

Работаю в техниках:

- масло

- акрил

- акварель

- карандаш

- ручка

- тушь

НА ХОЛСТЕ, БУМАГЕ, ДЕРЕВЕ, СТЕНЕ, ПОТОЛКЕ!

Дорогие мои, благодарю что уделили время моей анкете, я искренне буду рада сотрудничать с Вами, выполнять заказы размером от спичечного коробка и до переездов в другие города/страны для масштабных работ (имеется опыт:). По всем деталям обращайтесь по телефону или в любые удобные для Вас месенджеры!

Welcome to my creative workshop! (^_^)