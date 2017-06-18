Pixel Perfect

Привет!

Меня зовут Владимир Есионов и я профессиональный верстальщик.

В совершенстве владею html5/css3, дружу с bootstrap, jquery. Пишу любую логику на клиенте.

Код всегда будет валидным, дизайн адекватным всем браузерам, а макет адаптивным к любым устройствам.

Пишите: [email protected]

Моё резюме

Примеры работ - https://www.roboform.com

https://drive.google.com/open?id=0B3dk0zgi36UidkNTd3JDVk5ic3M

https://drive.google.com/open?id=0B3dk0zgi36UiWUNJcHFWM1ZGczA