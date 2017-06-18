nolra

Владимир nolra

 
32 годаРоссия/Омск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Pixel Perfect

Привет!

Меня зовут Владимир Есионов и я профессиональный верстальщик.

В совершенстве владею html5/css3, дружу с bootstrap, jquery. Пишу любую логику на клиенте.

Код всегда будет валидным, дизайн адекватным всем браузерам, а макет адаптивным к любым устройствам.

Пишите: [email protected]

Моё резюме

Примеры работ - https://www.roboform.com

https://drive.google.com/open?id=0B3dk0zgi36UidkNTd3JDVk5ic3M

https://drive.google.com/open?id=0B3dk0zgi36UiWUNJcHFWM1ZGczA

HTMLBootstrapjQuery
Отзывы заказчиков
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
$10
10 баллов
7 лет назад
HTML шаблоны для счетов, актов, и соглашений
Все отлично!!! Будем обращаться вновь
Очень приятный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $20от 4 часов
нет рейтинга