Pixel Perfect
Привет!
Меня зовут Владимир Есионов и я профессиональный верстальщик.
В совершенстве владею html5/css3, дружу с bootstrap, jquery. Пишу любую логику на клиенте.
Код всегда будет валидным, дизайн адекватным всем браузерам, а макет адаптивным к любым устройствам.
Пишите: [email protected]
Примеры работ - https://www.roboform.com
https://drive.google.com/open?id=0B3dk0zgi36UidkNTd3JDVk5ic3M
https://drive.google.com/open?id=0B3dk0zgi36UiWUNJcHFWM1ZGczA
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Все отлично!!! Будем обращаться вновь
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, рекомендую.
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $20от 4 часов
нет рейтинга