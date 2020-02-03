nomorefakefiends

Wordpress Разработчик

Я Full-Stack developer с большим опытом создания высококачественных сайтов, интернет-магазинов и веб-приложений.Кроме того, у меня есть опыт работы в ModX, WordPress, RestAPI. Я также предпочитаю использовать библиотеки NPM, Frameworks, архитектуру MVP и следовать парадигмам ООП в качестве актуальных инновационных решений и стандартов.

В своей работе я работал с широким кругом сайтов любой сложности. От простой отзывчивой целевой страницы до перегруженных сайтов со структурой больших данных и рынком.

Прежде всего, я изучаю цели нового проекта и предлагаю свои идеи о том, как улучшить и сделать более выгодное решение для каждого клиента.

Я всегда стараюсь наладить долгосрочное сотрудничество с клиентами, всегда следя за тем, чтобы клиент был доволен. Я гибко отношусь к своему рабочему времени и терпимо отношусь к возможности работать сверхурочно, если клиенту это нужно.