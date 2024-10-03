nomurovskanm

таргетолого

закончила компьютерную академию "Шаг" интерет-маркетолог, затем были курсы в "Шаге" по SSM. Вела самостоятельно большой проект в социальных сетях, но к сожаленю сейчас магазин и склад офлайн уничтожен. На фриласне раньше не работала так ка не было необходитмости.

Буду рада Вам помочь: анализировать продукт или услугу; анализировать конкурентов и аудиторию; искать и сортировать целевую аудиторию; создавать рекламу и креативы; настраивать рекламу в социальных сетях; планировать и корректировать бюджет для рекламной кампании; анализировать и оптимизировать рекламу после запуска; проводить A/B-тесты и создавать отчеты по рекламе.