non-stopp

Игорь Нед non-stopp

 
39 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайнер-верстальщик

Классическая художественная база, профессиональное высшее

образование-графический дизайнер,графические программы, иллюстрация,

графика, фотография, верстка полиграфической продукции, рекламные

концепции и исследования, бренд, ведение бренда, ребрейдинг, ведение

полиграфии, разработка с нуля, фирстиль, наружная реклама, персонажи,

сценарии.

предлагаю

удаленное сотрудничество или по проектное.

большой опыт удаленного сотрудничества с москвой

на данный момент веду два московских журнала

(работодатели довольны заключены контракты)

большое портфолио.