Дизайнер-верстальщик
Классическая художественная база, профессиональное высшее
образование-графический дизайнер,графические программы, иллюстрация,
графика, фотография, верстка полиграфической продукции, рекламные
концепции и исследования, бренд, ведение бренда, ребрейдинг, ведение
полиграфии, разработка с нуля, фирстиль, наружная реклама, персонажи,
сценарии.
предлагаю
удаленное сотрудничество или по проектное.
большой опыт удаленного сотрудничества с москвой
на данный момент веду два московских журнала
(работодатели довольны заключены контракты)
большое портфолио.
Действие аккаунта приостановлено!