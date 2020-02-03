noname_ad_design

Дарья noname_ad_design

 
27 летУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн рекламы и полиграфической продукции. Верстка журналов, фирменный стиль, логотипы, визитки

Дизайн-студия NO NAME — молодой коллектив из двух профессиональных дизайнеров. Мы занимаемся почти всеми видами графических работ. Это и разработка фирменного стиля, и создание логотипа, дизайн визиток, листовок, верстка журналов и каталогов. В нашем портфолио начинают появляться работы по дизайну наружной рекламы. Также создаем стильные сторис для Инстаграма и Фейсбука и статичные рекламные публикации.

Очень рады любому контакту с нами и возможному сотрудничеству!

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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Макеты постеров для оформления гастронома в советской тематике.
Отличный исполнитель! Быстро, качественно и по минимальной цене выполнила макеты для наружной рекламы. На письма отвечала оперативно в любое время суток) Сотрудничеством остались довольны.
Очень приятное сотрудничество)
Ответный отзыв
Наружная реклама
1 отзыв
$2/час
от $10от 3 дней
#91
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $20от 3 дней
#164
Верстка полиграфии
нет отзывов
$1/час
от $10от 5 дней
#250
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#378
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $20от 3 дней
#578