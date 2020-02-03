Дизайн рекламы и полиграфической продукции. Верстка журналов, фирменный стиль, логотипы, визитки

Дизайн-студия NO NAME — молодой коллектив из двух профессиональных дизайнеров. Мы занимаемся почти всеми видами графических работ. Это и разработка фирменного стиля, и создание логотипа, дизайн визиток, листовок, верстка журналов и каталогов. В нашем портфолио начинают появляться работы по дизайну наружной рекламы. Также создаем стильные сторис для Инстаграма и Фейсбука и статичные рекламные публикации.

Очень рады любому контакту с нами и возможному сотрудничеству!