nonervessmm

SMM-AGENCY "NO NERVES"

Здравствуйте!

Мы - SMM-агентство «No Nerves» или, если быть проще, «Без нервов». Название нашей команды - это наша с вами работа. Делегируйте на нас ведение своего Instagram, чтобы без нервов заниматься развитием своего бизнеса.

Что мы можем вам предложить?

• Комплексное ведение профиля Instagram: разрабатываем контент-стратегию, оформляем ваш профиль, создаем и публикуем контент, а также в конце каждого месяца высылаем отчёт о проделанной работе и статистике.

• Правильное визуальное оформление вашего профиля - это то, что повышает его индивидуальность, узнаваемость, а также привлекает аудиторию. Мы помогаем вам во всем, от создания обложки для вечных сториз до формирования будущей ленты.

• Немаловажным будет обратить своё внимание на текстовой контент вашего профиля. Редактируем уже готовые тексты и создаем индивидуальный материал, оформляем шапку профиля.

• И, конечно же, стратегия. Никогда не помешает свежий взгляд на нишу в вашем бизнесе или вашего профиля в социальной сети. Выполняем аудит вашего аккаунта, проводим анализ конкурентов и вашей целевой аудитории. Избавляем вас от нервов и составляем контент-план на месяц вперёд - вы всегда знаете, о чём будет завтрашний пост в вашем профиле.

Плюсы и преимущества работы с нами:

• Общение между нами происходит посредством переписки в Telegram. Таким образом мы можем оперативно делиться с вами информацией, а также никогда не потеряем важные детали работы.

• За вами закрепляется куратор, который ведёт вас от знакомства до полноценного и успешного сотрудничества. Вы не общаетесь с новым человеком каждый раз. Ваш куратор - ваш личный менеджер.

• Находим индивидуальный подход. Ваш успех для нас важен.

Примеры наших работ в Instagram:

@your_wellness_trainer - инструктор йоги и тренер по омоложению и коррекции внешности

@myyummy_gurzuf - крафт кофе-бар

@kus.perekus - кафе быстрого питания

@tikkurila.kazan - производитель лакокрасочных материалов

@kondzhakulyan - личный блог телеведущей