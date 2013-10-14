Рерайтинг, написание авторских текстов, статьи, постинг
До этого в свободное время писала статьи и авторские тексты для друзей. Сейчас есть интерес работать и развиваться в этом профессионально.
Мои услуги:
- Рерайтинг
- Авторские тексты любого размера, в том числе и художественные.
- Статьи на обширную тематику. Для понимания и профессионалами, и домохозяйками.
- Постинг
- Перводы eng - rus
Я закончила Москвский Гуманитарный Университет (МосГУ) по специальности "Культурология".
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Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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