Рерайтинг, написание авторских текстов, статьи, постинг

До этого в свободное время писала статьи и авторские тексты для друзей. Сейчас есть интерес работать и развиваться в этом профессионально.

Мои услуги:

- Рерайтинг

- Авторские тексты любого размера, в том числе и художественные.

- Статьи на обширную тематику. Для понимания и профессионалами, и домохозяйками.

- Постинг

- Перводы eng - rus

Я закончила Москвский Гуманитарный Университет (МосГУ) по специальности "Культурология".