nooncat

Гость nooncat

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Плакат + наклейка

    $50

    День добрый! Ищу того, кто сможет разработать плакат(А1) и наклейку(А4) На тематику сайта http://www.SpinSpit.ru Плакат и наклейка должны быть выполнены в одном стиле с сайтом, очень хотелось бы видеть красный домик т.к. это самый запоминающийся и бросающийся в ...

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    18 лет назад