День добрый! Ищу того, кто сможет разработать плакат(А1) и наклейку(А4) На тематику сайта http://www.SpinSpit.ru Плакат и наклейка должны быть выполнены в одном стиле с сайтом, очень хотелось бы видеть красный домик т.к. это самый запоминающийся и бросающийся в ...