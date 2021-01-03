nopenchenko

Настя Опенченко nopenchenkonopenchenko
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Озвучание текста, перевод с английского на русский (и наоборот), озвучка роликов.
Несколько лет занимаюсь вокалом, в настоящее время прохожу базовый курс по актерскому мастерству.
Отрывок из книги Германа Гессе 'Игра в биссер'.
Озвучка ролика 'Бейбиситтер из школы орангутангов'.
Озвучка ролика. Вивьен Вествуд про Вивьен Вествуд, журнал The Times.
Микрофон AKG perception 120.
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