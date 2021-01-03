nopenchenko

Озвучание текста, перевод с английского на русский (и наоборот), озвучка роликов.

Несколько лет занимаюсь вокалом, в настоящее время прохожу базовый курс по актерскому мастерству.

Отрывок из книги Германа Гессе 'Игра в биссер'.

Озвучка ролика 'Бейбиситтер из школы орангутангов'.

Озвучка ролика. Вивьен Вествуд про Вивьен Вествуд, журнал The Times.

пример на английском языке

Микрофон AKG perception 120.