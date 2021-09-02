UI/UX. 💻 Дизайн сайтов, 📱мобильных приложений, 📖 каталогов, ⚜️ лого и иконки
Привет, меня зовут Махмуд (можно Макс).
Делаю интересные/уникальные дизайны сайтов, лендинги, дизайн мобильных приложений. Есть опыт верстания каталогов (Adobe AI). Делаю логотипы и иконки.
Работаю в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.
Портфолио
- Дизайн иконок18 просмотров
- Лендинг продукта9 просмотров
- Дизайн логотипа17 просмотров
- Дизайн логотипа15 просмотров
- Дизайн логотипа14 просмотров
- Дизайн мобильного приложения33 просмотра
- Редизайн сайта Unitours6 просмотров
- Редизайн сайта8 просмотров
- Дизайн приложения сервиса доставки еды41 просмотр