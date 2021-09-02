nopixell

Махмуд nopixell

 
43 годаУзбекистан/Наманган
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UI/UX. &#128187; Дизайн сайтов, &#128241;мобильных приложений, &#128214; каталогов, &#9884;&#65039; лого и иконки

Привет, меня зовут Махмуд (можно Макс).

Делаю интересные/уникальные дизайны сайтов, лендинги, дизайн мобильных приложений. Есть опыт верстания каталогов (Adobe AI). Делаю логотипы и иконки.

Работаю в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

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Дизайн сайтаДизайн мобильного приложенияFigmaIllustratorPhotoshop
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