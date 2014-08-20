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Айнур
nord_west
nord_west
31 год
Россия
/
Азнакаево
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Yahoo-погода(IOS)
134 просмотра
2D-игра(арканоид) для IOS
157 просмотров
2D-игра(арканоид) для IOS
101 просмотр
Facebook-клиент под IOS
103 просмотра
3D-редактор(мобильная версия(IOS))
137 просмотров
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