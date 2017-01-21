nordeveloper

Норайр nordeveloper

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Я работаю в компании Меховик.ру профиль моего директора http://www.weblancer.net/users/mehovik/

Телефон: (495) 971-14-69

Работаю только с теми, кто выполняет условия web-lance (оставляет заявки здесь).

Оплачиваю преимущественно Яндекс-Деньгами или наличными.

Веб-мани дерет бешеную комиссию на ввод денег, поэтому ими стараюсь не пользоваться.

Отзывы оставляю всем, с кем работаю.

1) Я очень неохотно рассматриваю заявки без указания цены и сроков.

2) Хотите ускорить процесс? Сделайте пробник (если он приложен к заданию) и пришлите мне на [email protected].

3) Пожалуйста, НЕ НАДО делать пробник и выкладывать к себе в портфолио.

4) Если в задании указано "обтравить фото", то прежде чем послать пробник мне, подложите под него КРАСНЫЙ фон и внимательно на него посмотрите. Сэкономите мне и себе пару минут драгоценной жизни.

5) Если в проекте указано "до 100 долларов", это означает только одно — ДО 100 долларов. То есть 100 долларов за такой проект я заплачу только проверенным "в бою" исполнителям.

6) Я не работаю с людьми, которые, например, "15 минут в сервисе" или не имеют у себя в портфолио работ по заявленной тематике.

7) И уж тем более я не работаю с людьми, у которых в профиле не указано никаких контактов, кроме электронной почты.

8) И уж ТЕМ БОЛЕЕ я не работаю с людьми, которые не читают мой профиль, прежде чем тыцнуть в кнопку "оставить заявку на проект".

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
нет рейтинга