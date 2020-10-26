nordwind87

Парсинг сайтов и сбор необходимой информации

С 2015 года занимаюсь сбором информации с сайтов магазинов-поставщиков для организаторов совместных покупок.

Формирую файлы с полученной информацией о товарах в любом нужно формате - CSV, XLS, XLSX и с любыми столбцы по нужному шаблону.

Сверяю сайты с прайсами поставщиков и готовлю каталоги чисто из прайсов поставщиков - включая картинки. Превращаю фотографии товаров, которые высылают поставщики, в ссылки для загрузки на сайты.

Первичный заказ одного сайта - от 400 рублей.

От вас ссылка на нужный сайт, образец файла, который вы хотите получить, либо его подробное описание - формат и необходимые столбцы/поля.