Привет привет ＼(￣▽￣)／

Привет привет ＼(￣▽￣)／

Я Стас , 3д моделлер.

Вкратце перечислю что умею\в чем работаю.

УВЕРЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ ВСЕМИ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ.

Программы :

Blender- Блокаут модели , uv unwrap , создание low poly, полный цикл создание low poly и high poly, Ретопология и оптимизация сетки.

Substance Painter - разработка дизайна ,покраска модели , создание своих смарт материалов,ручная покраска деталей и недостающих частей.

Marmoset Toolbag 4 - запекание карт для будущего экспорта в другие программы по типу Substance Painter и тд, Так же создание рендера AAA качества.

Zbrush - скульпт дополнительных деталей модели ,(органика\люди и так далее увы мне не даются)

Принципы анимации и рига : Бега\простоя\перезарядки и осмотра предмета в руках (blender)

С легкостью сменю любую программу если она не подходит под ваш пайплайн (3ds max ,maya со всеми программами знаком , но отдал предпочтение блендеру из за того что привык и удовлетворяет поставленным потребностям)

Пара слов обо мне: Симоненко Станислав Игоревич , 21 год , занимаюсь 3д больше года , была подработка и пара фриланс проектов , так что с понятием дедлайна и постановки вопросов по теме проекта , мне знакомо.

Буду рад поработать в вашей компании/проектом.

Портфолио - https://www.artstation.com/norn6