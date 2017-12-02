nortforbase

Агния Норт nortforbase

 
33 годаРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ландшафтный дизайн

Здравствуйте! Я начинающий ландшафтный дизайнер - это не основная моя работа, это работа для души.. В июне 2017 закончила ВШЛиД КФУ.  Пока мой опыт работы - 2 законченных проекта по озеленению частной территории. 

В будущем хочу больше развиваться в таких направлениях как озеленение крыш и сады в китайском/японском стиле. 

Обращайтесь за советом, готова подключить все свои связи, чтобы ответить на Ваши вопросы по благоустройству территории.

Портфолио
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$2/час
от $60от 6 дней
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