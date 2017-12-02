Ландшафтный дизайн
Здравствуйте! Я начинающий ландшафтный дизайнер - это не основная моя работа, это работа для души.. В июне 2017 закончила ВШЛиД КФУ. Пока мой опыт работы - 2 законченных проекта по озеленению частной территории.
В будущем хочу больше развиваться в таких направлениях как озеленение крыш и сады в китайском/японском стиле.
Обращайтесь за советом, готова подключить все свои связи, чтобы ответить на Ваши вопросы по благоустройству территории.
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Портфолио
- Сад в японском стиле425 просмотров
Ландшафтный дизайн
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$2/час
от $60от 6 дней
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