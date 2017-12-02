Ландшафтный дизайн

Здравствуйте! Я начинающий ландшафтный дизайнер - это не основная моя работа, это работа для души.. В июне 2017 закончила ВШЛиД КФУ. Пока мой опыт работы - 2 законченных проекта по озеленению частной территории.

В будущем хочу больше развиваться в таких направлениях как озеленение крыш и сады в китайском/японском стиле.

Обращайтесь за советом, готова подключить все свои связи, чтобы ответить на Ваши вопросы по благоустройству территории.