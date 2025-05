north-hanaika

Переклад та озвучення (українська,англійська)

Вітаю! Мене звати Вероніка,я студентка.Зацікавлена в будь-якому виді перекладів та озвучення.Готова слухати всі ваші побажання та працювати на якісний результат.Я починаючий фрілансер з великими амбіціями і бажанням швидкого розвитку. З нетерпінням очікую на співпрацю.

Для більш комфортного спілкування мій телеграм: @northhanaika

Hello! My name is Veronica.I'm a student. I'm interested in any kind of translations and dubbing.I'm ready to listen to all your wishes and work for a high-quality result.I'm a beginning freelancer with great ambitions and a desire for rapid development.Looking forward to cooperation.

My telegram: @northhanaika

Ви можете побачити приклади моїх робіт нижче.

Приклад перекладу статті укр-англ (тайм-менеджмент)