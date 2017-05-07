north_inhale

Андрей north_inhale

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend разработчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

biozero
22 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Замаскировать на фотографии недостаток на одежде
заказчик поставил конкретную цель и сразу оплатил после выполнения задачи)
Исполнитель выполнил заказ оперативно и в соответствии с заданием в описании. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
RSretouch
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Соединить два фото c эффектом (photo merge)
Отличный заказчик! Грамотно поставлена задача, всегда на связи, оплата буквально сразу после сдачи заказа. Однозначно рекомендую)
Работа была выполнена качественно и в срок. Было предоставлено превью. Рекомендую.
Ответный отзыв