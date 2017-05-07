north_inhale

Требуется замаскировать в графическом редакторе небольшой недостаток на одежде, без потери качества фотографии. Недостаток обведен красным.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
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Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
5 лет назад
заказчик поставил конкретную цель и сразу оплатил после выполнения задачи)
Ответный отзыв
Исполнитель выполнил заказ оперативно и в соответствии с заданием в описании. Рекомендую данного исполнителя!
$5
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик! Грамотно поставлена задача, всегда на связи, оплата буквально сразу после сдачи заказа. Однозначно рекомендую)
Ответный отзыв
Работа была выполнена качественно и в срок. Было предоставлено превью. Рекомендую.