norton2396

Удобная и качественная вёрстка для вас! Адаптивность, кроссбраузерность, БЭМ, HTML5, CSS3, JavaScript, FlexBox.

Моя цель - предоставить вам лучшую услугу!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе одного макета для ПК, что существенно экономит ваш бюджет на заказах дополнительных макетов дизайна.

Время. В техническом задании всего не учтёшь, но, на основе своего опыта, я понимаю логику того или иного элемента вёрстки, что существенно облегчает вам общение со мной. Всегда готов обсудить детали проекта созвонившись с вами в удобном для вас приложении.

Нервы. Если упущен ряд мелочей в дизайне или есть какие-то просьбы и пожелания не структурного характера, они будут внесены в вёрстку по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.

Гарантия на вёрстку. В течение недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы.

Ваш комфорт стоит для меня на первом месте!