nosenko-2021

Я специалист в Яндекс. Директ РСЯ

Здравствуйте! Я профессионально занимаюсь настройкой и ведением рекламы в Яндекс. Директ РСЯ. Я помогу привлечь клиентов в ваш бизнес не только в вашем регионе, но и во всех регионах РФ.

Предоставляю следующие услуги:

Анализ конкурентов

Аудит сайта

Настройка,ведение Яндекс.Директ

Анализ полученной статистики

Еженедельная отчетность

Первым трем клиентам выполню настройку и ведение рекламы в течении 7 дней бесплатно (за отзыв).

Анализ конкурентов выполню в подарок.

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