nosenko-2021

Я специалист в Яндекс. Директ РСЯ
Здравствуйте! Я профессионально занимаюсь настройкой и ведением рекламы в Яндекс. Директ РСЯ. Я помогу привлечь клиентов в ваш бизнес не только в вашем регионе, но и во всех регионах РФ.
Предоставляю следующие услуги:
Анализ конкурентов
Аудит сайта
Настройка,ведение Яндекс.Директ
Анализ полученной статистики
Еженедельная отчетность
Первым трем клиентам выполню настройку и ведение рекламы в течении 7 дней бесплатно (за отзыв).
Анализ конкурентов выполню в подарок.
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