nosenko_nataliia

Наталия Носенко nosenko_nataliianosenko_nataliia
25 летРоссия/Электрогорск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Осуществляю работу с текстами различной сложности. Гарантирую сроки.
В случае сотрудничества гарантирую:
• Выполнение работы в срок.
• Ответственность и требовательность по отношению к выполняемой задаче.
• Помощь с формулировкой задания (в случае необходимости).
Что я могу:
• редактирование и вычитка текстов
• перевод с английского на русский
• копирайтинг
° бонус: вежливость и готовность помочь клиенту!
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