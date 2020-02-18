nosenko_nataliia

Осуществляю работу с текстами различной сложности. Гарантирую сроки.

В случае сотрудничества гарантирую:

• Выполнение работы в срок.

• Ответственность и требовательность по отношению к выполняемой задаче.

• Помощь с формулировкой задания (в случае необходимости).

Что я могу:

• редактирование и вычитка текстов

• перевод с английского на русский

• копирайтинг

° бонус: вежливость и готовность помочь клиенту!