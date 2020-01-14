nosferatu48

SMM manager

Здравствуйте!

Меня зовут Виктория Писарева.

Я - специалист по оформлению, настройке,ведению и продвижению бизнес-страниц и групп в социальных сетях.

Помогаю предпринимателям представлять и продвигать их бизнес на сайтах "ВКонтакте", "Facebook" и "Instagram".

Ключевые навыки:

Создание, настройка и продающее оформление группы

Безбюджетное продвижение группы

Создание разнообразного контента по заданной тематике

Анализ целевой аудитории

Разработка контент-плана

Работа с планом убеждения подписчиков

Увеличение активности подписчиков

Таргетированная реклама ВКонтакте

Создание промопостов

Настройка рекламного кабинета и многое другое.

С ростом бизнеса или параллельным развитием других

направлений владельцу группы не хватает времени на её ведение и

продвижение самостоятельно;

2. Группа хорошо работала, но из-за стратегических нововведений

социальной сети перестала приносить заявки и доход;

3. Сообщества в социальных сетях есть, но не понятно, как из них

можно получать выгоду и другие проблемы.

Результаты моей работы: