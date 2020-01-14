nosferatu48

SMM manager
Здравствуйте!
Меня зовут Виктория Писарева.
Я - специалист по оформлению, настройке,ведению и продвижению бизнес-страниц и групп в социальных сетях.
Помогаю предпринимателям представлять и продвигать их бизнес на сайтах "ВКонтакте", "Facebook" и "Instagram".
Ключевые навыки:
- Создание, настройка и продающее оформление группы
- Безбюджетное продвижение группы
- Создание разнообразного контента по заданной тематике
- Анализ целевой аудитории
- Разработка контент-плана
- Работа с планом убеждения подписчиков
- Увеличение активности подписчиков
- Таргетированная реклама ВКонтакте
- Создание промопостов
- Настройка рекламного кабинета и многое другое.
- С ростом бизнеса или параллельным развитием других
продвижение самостоятельно;
2. Группа хорошо работала, но из-за стратегических нововведений
социальной сети перестала приносить заявки и доход;
3. Сообщества в социальных сетях есть, но не понятно, как из них
можно получать выгоду и другие проблемы.
Результаты моей работы:
- Сообщество заказчика обретает узнаваемый фирменный стиль
- В сообществе появляются продвинутые настройки и функции
- Убираются не эффективные направления развития, не нужные дела и
не окупаемые расходы и другие результаты.
Действие аккаунта приостановлено!