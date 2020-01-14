nosferatu48

Виктория nosferatu48

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SMM manager

Здравствуйте!

Меня зовут Виктория Писарева.

Я - специалист по оформлению, настройке,ведению и продвижению бизнес-страниц и групп в социальных сетях.

Помогаю предпринимателям представлять и продвигать их бизнес на сайтах "ВКонтакте", "Facebook" и "Instagram".

Ключевые навыки:

  • Создание, настройка и продающее оформление группы
  • Безбюджетное продвижение группы
  • Создание разнообразного контента по заданной тематике
  • Анализ целевой аудитории
  • Разработка контент-плана
  • Работа с планом убеждения подписчиков
  • Увеличение активности подписчиков
  • Таргетированная реклама ВКонтакте
  • Создание промопостов
  • Настройка рекламного кабинета и многое другое.
Ко мне обращаются с такими проблемами, как:

  • С ростом бизнеса или параллельным развитием других
направлений владельцу группы не хватает времени на её ведение и

продвижение самостоятельно;

   2. Группа хорошо работала, но из-за стратегических нововведений

социальной сети перестала приносить заявки и доход;

   3. Сообщества в социальных сетях есть, но не понятно, как из них

можно получать выгоду и другие проблемы.

Результаты моей работы:

  • Сообщество заказчика обретает узнаваемый фирменный стиль
  • В сообществе появляются продвинутые настройки и функции
  • Убираются не эффективные направления развития, не нужные дела и

    не окупаемые расходы и другие результаты.