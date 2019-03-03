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Никита
nosifle
nosifle
27 лет
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
(-1)
Сдаются только слабаки!
Отзывы заказчиков
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Антон
paytrend
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
338 отзывов
$80
2 балла
6 лет назад
Техническое описание товара по фотографии
Работу Никита Сыромятников из Украины из Харькова не выполнил. Никита пропал, на связь не выходит. Несем большие денежные издержки за ожидание данного исполнителя.
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Отзывы заказчиков
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