nosifle

Никита nosifle

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сдаются только слабаки!

Отзывы заказчиков

paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
2 балла
6 лет назад
Техническое описание товара по фотографии
Работу Никита Сыромятников из Украины из Харькова не выполнил. Никита пропал, на связь не выходит. Несем большие денежные издержки за ожидание данного исполнителя.