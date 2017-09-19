Добрый день, необходимо создать бот для телеграма Суть: пользователь загружает фото человека,бот ищет этого человека и присылает ссылку на него в ВК, было бы идеально, если бы бот смог также найти этого человека в Инстаграме (может как-то ...
- $135Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $135
Ищу разработчика, который может создать бота для телеграм-канала Суть: бот должен отслеживать в ТикТоке популярные трендовые видео (т.е. видео, которые набирают более 5 млн просмотров) и присылать ссылку на это видео в телеграм-канал. Бюджет 10 000Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Ищем [b]разработчика масок для сторисов[/b] в Инстаграмме. Их будет несколько. Ищем человека с перспективой на длительное сотрудничество. При отклике, пожалуйста, скиньте примеры своих работ и укажите цену за одну маску. СпасибоВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Привет) Мы блогеры и начинаем раскручивать свой Youtube канал, поэтому ищем человека, который пишет классные сценарии роликов, скетчей и т.д. Ролики в большинстве случаев будут юмористичные, и там будет участвовать ребенок (11 мес), много будет закручено ...Сценарии7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать одностраничный сайт по ТЗ "под ключ" (дизайн + верстка) Тематика сайта: детские праздники/развлекательные мероприятия для детей. Примеры сайтов, которые нам нравятся: [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%EC%EE%F1%E0%E2%F2%EE%EF%EE%E4%E1%EE%F0.%F0%F4%2F&cc_key=]http://www.мосавтоподбор.рф/[/url] [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EF%EE%F2%EE%EB%EA%E8-24.%F0%F4%2F&cc_key=]потолки-24.рф/[/url] Пожалуйста, при отклике сразу присылайте 4-5 примеров своих работДизайн сайтов41 заявкаЗакрыт6 лет назад
Имеется картина по номерам, которая была сделана из фотографии. Картина разбита на сектора, каждый из которых соответствует определенному цвету в палитре. Цвет в палитре обозначается условной цифрой. Например, 1-белый, 2-черный и тд. [b]Нужно создать программу, которая будет ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется картина по номерам, которая была сделана из фотографии. Картина разбита на сектора, каждый из которых соответствует определенному цвету в палитре (в каждом секторе должна быть цифра). [b]Требуется человек, который пронумерует, расставит цифры в каждый пустой ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо обычную фотографию превратить в нарисованную"картину" затем из нее сделать картину по номерам под заданное кол-во цветов и в нужной цветовой палитре. То есть картину разбить на контуры, каждый контур подписать цифрой. Подробности напишу в ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт6 лет назад