Заказчику можно читать сообщения, быть в сети, и не отвечать днями (еще во время заказа, т.к. он слишком занят), а исполнителю это делать нельзя (уже как он завершен). Проект был выполнен (и даже больше) чем было указано изначально, безопасная сделка завершена. Коллега Анастасии соизволил разрешить закрыть сделку, после ~2 дней нервотрёпки. Мы с ним условились (пришлось, иначе бы он не заплатил за проект) что я ДОБАВЛЮ проверку на то что юзер подписан на другой телеграм канал, перед поиском, и немного подправлю вид отдаваемых после поиска анкет. Конечно всего этого не было изначально в ТЗ, я пытался связаться с ним еще до конца дедлайна, чтобы он сказал как должны выглядеть сообщения после поиска, тогда не было бы нужды делать это после завершения заказа, но тщетно. Анастасия еще имеет наглость оставлять негативный отзыв, после такого сотрудничества по ее вине.