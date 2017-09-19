nosova-rk

Анастасия Носова nosova-rk

 
31 годРоссия/Петрозаводск
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Бот для telegram

    $135

    Добрый день, необходимо создать бот для телеграма Суть: пользователь загружает фото человека,бот ищет этого человека и присылает ссылку на него в ВК, было бы идеально, если бы бот смог также найти этого человека в Инстаграме (может как-то ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать бота для телеграм

    $135

    Ищу разработчика, который может создать бота для телеграм-канала Суть: бот должен отслеживать в ТикТоке популярные трендовые видео (т.е. видео, которые набирают более 5 млн просмотров) и присылать ссылку на это видео в телеграм-канал. Бюджет 10 000

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание масок в Инстаграме

    Привет! Ищем [b]разработчика масок для сторисов[/b] в Инстаграмме. Их будет несколько. Ищем человека с перспективой на длительное сотрудничество.  При отклике, пожалуйста, скиньте примеры своих работ и укажите цену за одну маску. Спасибо

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать сценарий для видео/вайнов на Youtube

    Привет)  Мы блогеры и начинаем раскручивать свой Youtube канал, поэтому ищем человека, который пишет классные сценарии роликов, скетчей и т.д.  Ролики в большинстве случаев будут юмористичные, и там будет участвовать ребенок (11 мес), много будет закручено ...

    Сценарий для видео
    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать одностраничный сайт

    Необходимо разработать одностраничный сайт по ТЗ "под ключ" (дизайн + верстка) Тематика сайта: детские праздники/развлекательные мероприятия для детей. Примеры сайтов, которые нам нравятся: [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%EC%EE%F1%E0%E2%F2%EE%EF%EE%E4%E1%EE%F0.%F0%F4%2F&amp;cc_key=]http://www.мосавтоподбор.рф/[/url] [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EF%EE%F2%EE%EB%EA%E8-24.%F0%F4%2F&amp;cc_key=]потолки-24.рф/[/url] Пожалуйста, при отклике сразу присылайте 4-5 примеров своих работ

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка программы

    Имеется картина по номерам, которая была сделана из фотографии.   Картина разбита на сектора, каждый из которых соответствует определенному цвету в палитре. Цвет в палитре обозначается условной цифрой. Например, 1-белый, 2-черный и тд.   [b]Нужно создать программу, которая будет ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь в создании картины по номерам

    Имеется картина по номерам, которая была сделана из фотографии. Картина разбита на сектора, каждый из которых соответствует определенному цвету в палитре (в каждом секторе должна быть цифра). [b]Требуется человек, который пронумерует, расставит цифры в каждый пустой ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Графический дизайнер

    Необходимо обычную фотографию превратить в нарисованную"картину" затем из нее сделать картину по номерам под заданное кол-во цветов и в нужной цветовой палитре. То есть картину разбить на контуры, каждый контур подписать цифрой. Подробности напишу в ...

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
haqvel
Штерн 
30 летВеликобритания
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
$134
7 баллов
4 года назад
Бот для telegram
Заказчику можно читать сообщения, быть в сети, и не отвечать днями (еще во время заказа, т.к. он слишком занят), а исполнителю это делать нельзя (уже как он завершен). Проект был выполнен (и даже больше) чем было указано изначально, безопасная сделка завершена. Коллега Анастасии соизволил разрешить закрыть сделку, после ~2 дней нервотрёпки. Мы с ним условились (пришлось, иначе бы он не заплатил за проект) что я ДОБАВЛЮ проверку на то что юзер подписан на другой телеграм канал, перед поиском, и немного подправлю вид отдаваемых после поиска анкет. Конечно всего этого не было изначально в ТЗ, я пытался связаться с ним еще до конца дедлайна, чтобы он сказал как должны выглядеть сообщения после поиска, тогда не было бы нужды делать это после завершения заказа, но тщетно. Анастасия еще имеет наглость оставлять негативный отзыв, после такого сотрудничества по ее вине.
Перестал выходить на связь после оплаты
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