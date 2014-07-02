nostromo-p

Всем доброе время суток Есть вот такой сайт: http://tgoz.ru/ на MODX Хотим заменить дизайн на этот: [url=http://i--gu.ru/entertainment]http://i--gu.ru/entertainment[/url] или этот [url=http://i--gu.ru/spa-salon2]http://i--gu.ru/spa-salon2[/url] дизайн-шаблон. Заменить и настроить. Вопросы: 1. Сколько будет стоить ваша работа? 2. Какие сроки? 3. Примеры ваших работ