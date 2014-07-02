nostromo-p

Всем доброе время суток Есть вот такой сайт: http://tgoz.ru/ на MODX Хотим заменить дизайн на этот: [url=http://i--gu.ru/entertainment]http://i--gu.ru/entertainment[/url] или этот [url=http://i--gu.ru/spa-salon2]http://i--gu.ru/spa-salon2[/url] дизайн-шаблон. Заменить и настроить. Вопросы: 1. Сколько будет стоить ваша работа? 2. Какие сроки? 3. Примеры ваших работ
За более чем 20-ти летний опытработы, имел честь работать в сетевых международных агентствах, госкорпорациях, предвыборныхштабах,интернет холдингах и различных СМИ.
Реализовывал проекты для брендов:Snickers,Петр I, Intel,AMD, Panasonic, Gigabyte, Bacardi, Remy Martin, Stella Artois, РусГидро, Hello Kitty, Winx Club,Издательский дом «Эксмо» ит.д.
Ссылка на бизнес-портфолио и кейсы: https://yadi.sk/d/c-cs1yIuyTFvU
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброе время суток! Нам требуется реанимировать группу: vk.com/tailen_jewellery под планируемую рекламную кампанию. Просто дизайн-графику не предлагайте – не интересно. ДИЗАЙН ГРУППЫ В ФИРМЕННОМ СТИЛЕ КОМПАНИИ • Создание аватара группы • Создание баннера группы • Создание ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2500
Добрый день! Требуется контекстный трафик из Гугла и Яндекса. Целевая аудитория: школьники и студенчество. Охват: Россия + СНГ. Интересует, в первую очередь, среднечастотный и низкочастотный трафик, который должен обеспечивать от 50 000 до 100 000 регистраций ежемесячно. ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт10 лет назад