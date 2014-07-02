nostromo-p

Павел nostromo-p

 
52 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создаю маркетинговые стратегии и бренды

За более чем 20-ти летний опытработы, имел честь работать в сетевых международных агентствах, госкорпорациях, предвыборныхштабах,интернет холдингах и различных СМИ.

Реализовывал проекты для брендов:Snickers,Петр I, Intel,AMD, Panasonic, Gigabyte, Bacardi, Remy Martin, Stella Artois, РусГидро, Hello Kitty, Winx Club,Издательский дом «Эксмо» ит.д.

Ссылка на бизнес-портфолио и кейсы: https://yadi.sk/d/c-cs1yIuyTFvU

  • Прикрутить и настроить шаблон MODX к вебсайту

    Всем доброе время суток Есть вот такой сайт:  http://tgoz.ru/ на MODX Хотим заменить дизайн на этот: [url=http://i--gu.ru/entertainment]http://i--gu.ru/entertainment[/url] или этот [url=http://i--gu.ru/spa-salon2]http://i--gu.ru/spa-salon2[/url] дизайн-шаблон. Заменить и настроить. Вопросы: 1. Сколько будет стоить ваша работа? 2. Какие сроки? 3. Примеры ваших работ

    MODX
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Комплексная переработка группы в VK.COM

    Доброе время суток! Нам требуется реанимировать группу: vk.com/tailen_jewellery под планируемую рекламную кампанию. Просто дизайн-графику не предлагайте – не интересно. ДИЗАЙН ГРУППЫ В ФИРМЕННОМ СТИЛЕ КОМПАНИИ • Создание аватара группы • Создание баннера группы • Создание ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контекстный трафик из Гугла и Яндекса

    $2500

    Добрый день! Требуется контекстный трафик из Гугла и Яндекса. Целевая аудитория: школьники и студенчество. Охват: Россия + СНГ. Интересует, в первую очередь, среднечастотный и низкочастотный трафик, который должен обеспечивать от 50 000 до 100 000 регистраций ежемесячно. ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад