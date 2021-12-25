Вёрстка | Видеомонтаж | Копирайтинг

Приветствую, дорогие заказчики. После выпуска из университета, имея специальность "техник-программист" в кармане. Решил попробовать полученные навыки на фрилансе, попробовать себя в реализации настоящих проектов.

Владею на среднем уровне – Html, css, js, c#, php.

Освоил для себя следующие программы: Adobe Premiere Pro | Adobe Photoshop | Adobe After Effects

Посадка сайта на cms. Работа с базами данных.

Из сильных сторон: исполнительность, организованность, усидчивость, готов работать в команде.