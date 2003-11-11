Графический дизайнер/SMM
Привет, я развивающийся графический дизайнер из Украины!
С радостью составлю для вас фирменный стиль для вашего начинания.
Так же готова оформить для вас отдельные его состовляющие такие как визитки, логотип, постер, фирменный бланк, конверт и многое другое.
Если у вас есть вопросы - вы можете написать их без лишнего стеснения)
Портфолио
- Плакаты, прайс листы, Логотипы, визитки.13 просмотров
- Визитные карточки11 просмотров
- Фирменный стиль10 просмотров
- Дизайн 2D логотипов5 просмотров