Графический дизайнер/SMM

Привет, я развивающийся графический дизайнер из Украины!

С радостью составлю для вас фирменный стиль для вашего начинания.

Так же готова оформить для вас отдельные его состовляющие такие как визитки, логотип, постер, фирменный бланк, конверт и многое другое.

Если у вас есть вопросы - вы можете написать их без лишнего стеснения)