...в каждой строке гармоничная пропорция души, логики, интриги и цинизма...
Творчески направленная личность, с адекватно-неординарным восприятием мира и колоссально-богатым жизненным опытом во многих сферах жизнедеятельности.
Пишу:
- статьи на заказ (самые разные темы и направленности);
- тексты рекламного характера;
- оптимизированные тексты с "ключевиками";
- эссе, любовные рассказы, полезные советы для женских изданий;
- сценарии, стихи и пр.
Образование:
- средне-специальное фармацевтическое;
- высшее художественно-педагогическое (хореография, режиссура, педагогика, психология);
Курсы:
- Дизайн интерьера и 3D-визуализация;
Опыт работы:
- Оператор компьютерной верстки - 1 год;
- Внештатный журналист периодических изданий - 1 год;
- Редактор студенческой газеты - 2 года;
- Арт-директор Развлекательного клуба "Carpe Diem" - 2 года;
...сила слова такова, что перед ним не будет равнодушных...
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