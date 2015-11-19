...в каждой строке гармоничная пропорция души, логики, интриги и цинизма...

Творчески направленная личность, с адекватно-неординарным восприятием мира и колоссально-богатым жизненным опытом во многих сферах жизнедеятельности.

Пишу:

- статьи на заказ (самые разные темы и направленности);

- тексты рекламного характера;

- оптимизированные тексты с "ключевиками";

- эссе, любовные рассказы, полезные советы для женских изданий;

- сценарии, стихи и пр.

Образование:

- средне-специальное фармацевтическое;

- высшее художественно-педагогическое (хореография, режиссура, педагогика, психология);

Курсы:

- Дизайн интерьера и 3D-визуализация;

Опыт работы:

- Оператор компьютерной верстки - 1 год;

- Внештатный журналист периодических изданий - 1 год;

- Редактор студенческой газеты - 2 года;

- Арт-директор Развлекательного клуба "Carpe Diem" - 2 года;

...сила слова такова, что перед ним не будет равнодушных...