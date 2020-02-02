Александра, 24 года.
WhatsApp,Viber: 8-982-358-37-21
Почта: [email protected]
Мой ВК: vk.com/notpushkina
Чем могу быть вам полезна:- Уверенно работаю в Photoshop для создания контента в соцсетях
- Написание постов для ВК и Инстаграма на любые темы и задачи
- Определение ЦА и её болей
- Создание контент-плана под текущие маркетинговые задачи
- Оформление сообщества в ВК, заполнение данными
- Написание текстов для сайта
- Умение реагировать на инфоповоды, чтобы они подходили по тематике вашего бизнеса и были актуальны
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ПРИМЕРЫ ПОСТОВ:ВК: https://clck.ru/M7c9x
ИНСТАГРАМ: https://clck.ru/M7c9B
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ОПЫТ РАБОТЫ:Интернет-магазин одежды для дома "WOWeffect.shop"
2018- настоящее время
- Ведение социальных сетей (ежедневный постинг, оформление, прием заявок);
- Составление контент-плана;
- Поиск поставщиков;
- Контроль производства;
- Работа с первичной документацией, сдача отчетности;
- Поиск блогеров для рекламы, таргетологов и других специалистов для бренда;
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:Пройден курс Церебро Таргет "Активности и продажи ВКонтакте" (июнь-сентябрь 2019)
Были изучены темы:
- Вовлечение подписчиков
- Написание продающих текстов
- Определение ЦА и её болей
- Создание контент-плана
- Оформление сообщества ВК
- Настройка рекламы
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:- Возможность оплаты на расчетный счет (ИП), со всеми необходимыми документами и подписанием договора, если это необходимо.
- Работаю без выходных. Сдача задания в любое удобное для вас время и день недели.