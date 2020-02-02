notpushkina

Александра notpushkina

 
28 летРоссия/Челябинск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Выполню ваш заказ в срок или верну деньги

Александра, 24 года.

WhatsApp,Viber: 8-982-358-37-21

Почта: [email protected]

Мой ВК: vk.com/notpushkina

Чем могу быть вам полезна:- Уверенно работаю в Photoshop для создания контента в соцсетях

- Написание постов для ВК и Инстаграма на любые темы и задачи

- Определение ЦА и её болей

- Создание контент-плана под текущие маркетинговые задачи

- Оформление сообщества в ВК, заполнение данными

- Написание текстов для сайта

- Умение реагировать на инфоповоды, чтобы они подходили по тематике вашего бизнеса и были актуальны

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ПРИМЕРЫ ПОСТОВ:

ВК:  https://clck.ru/M7c9x

ИНСТАГРАМ: https://clck.ru/M7c9B

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ОПЫТ РАБОТЫ:Интернет-магазин одежды для дома "WOWeffect.shop

2018- настоящее время

  • Ведение социальных сетей (ежедневный постинг, оформление, прием заявок);
  • Составление контент-плана;
  • Поиск поставщиков;
  • Контроль производства;
  • Работа с первичной документацией, сдача отчетности;
  • Поиск блогеров для рекламы, таргетологов и других специалистов для бренда;

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Пройден курс Церебро Таргет "Активности и продажи ВКонтакте" (июнь-сентябрь 2019)

Были изучены темы:

  • Вовлечение подписчиков
  • Написание продающих текстов
  • Определение ЦА и её болей
  • Создание контент-плана
  • Оформление сообщества ВК
  • Настройка рекламы

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Возможность оплаты на расчетный счет (ИП), со всеми необходимыми документами и подписанием договора, если это необходимо.

- Работаю без выходных. Сдача задания в любое удобное для вас время и день недели.

Тексты для сайтаPhotoshopНаписание постов