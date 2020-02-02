Выполню ваш заказ в срок или верну деньги

Александра, 24 года.

WhatsApp,Viber: 8-982-358-37-21

Почта: [email protected]

Мой ВК: vk.com/notpushkina

Чем могу быть вам полезна:- Уверенно работаю в Photoshop для создания контента в соцсетях

- Написание постов для ВК и Инстаграма на любые темы и задачи

- Определение ЦА и её болей

- Создание контент-плана под текущие маркетинговые задачи

- Оформление сообщества в ВК, заполнение данными

- Написание текстов для сайта

- Умение реагировать на инфоповоды, чтобы они подходили по тематике вашего бизнеса и были актуальны

--------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИМЕРЫ ПОСТОВ: ВК: https://clck.ru/M7c9x

ИНСТАГРАМ: https://clck.ru/M7c9B

---------------------------------------------------------------------------------------------

ОПЫТ РАБОТЫ:Интернет-магазин одежды для дома "WOWeffect.shop"

2018- настоящее время

Ведение социальных сетей (ежедневный постинг, оформление, прием заявок);

Составление контент-плана;

Поиск поставщиков;

Контроль производства;

Работа с первичной документацией, сдача отчетности;

Поиск блогеров для рекламы, таргетологов и других специалистов для бренда;

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Пройден курс Церебро Таргет "Активности и продажи ВКонтакте" (июнь-сентябрь 2019)

Были изучены темы:

Вовлечение подписчиков

Написание продающих текстов

Определение ЦА и её болей

Создание контент-плана

Оформление сообщества ВК

Настройка рекламы

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Возможность оплаты на расчетный счет (ИП), со всеми необходимыми документами и подписанием договора, если это необходимо.

- Работаю без выходных. Сдача задания в любое удобное для вас время и день недели.