UX/UI дизайнер

Обучалась в IT школе PROWEB. Закончила курс по веб и графическому дизайну. Освоила все навыки по созданию сайтов, приложений, баннеров и других видов печатной продукции. Специализируюсь по большей части на веб - дизайне.

Могу создавать полноценные сайты и приложения, делать адаптации под любое устройство. Создаю удобные и креативные макеты сайтов, а так же приложений. Провожу UX исследования и анализирую конкурентов для создания качественного проекта и избежания минусов. Слежу за трендами и создаю стильные, современные дизайны!

Я талантливый, амбициозный, креативный, ответственный дизайнер, который готов браться за работу любой сложности!