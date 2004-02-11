notunknowndude

Общие навыки
Алгоритмы и структуры данных — готов к любым вызовам, от простых задач до сложных алгоритмических проблем 🔬
ООП и шаблоны проектирования — создаю надежный и масштабируемый код 🏗
Многопоточность и асинхронность — знаю, как писать эффективный код 🕑
Техническая документация на английском языке — свободно читаю технические документы 📚
Унаследованный и устаревший код — могу разобраться в чужом коде и внести необходимые изменения 👨💻
Экономическая эффективность — понимаю, как сделать проект рентабельным 📈
Разнообразие технологий — постоянно изучаю новые технологии и фреймворки 💡
Целостный подход — всегда нахожу оптимальное решение для любой задачи 🎯
Личные качества
Управление ресурсами, приоритизация, тайм-менеджмент — умею эффективно распределять свои ресурсы и достигать поставленных целей 📈
Командная работа, коммуникабельность — легко работаю в команде и умею находить общий язык с разными людьми 🤝
Самостоятельность, быстрая обучаемость — могу работать самостоятельно и быстро обучаться новому ⚡
Открытость новому, стрессоустойчивость — всегда готов к новым вызовам и умею сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях 🧘♂️
Четкое разграничение областей ответственности — умею работать в рамках поставленных задач и не переступаю чужую территорию 📏
Языки программирования
C/C++ — опыт работы с различными библиотеками и фреймворками, включая Python C API, Lua C API, Node.JS C API, игровым движком Source 2013, STL, premake5, cmake, gmake2 🎮
C# — опыт работы с WPF, Windows Forms, Entity Framework, MS SQL 🖥️
Tauri— опыт работы с React.JS + Rust 🛡️
Python — опыт работы с Asyncio, многопоточностью 🐍
Electron — опыт работы с React.JS, Node.JS + Native Modules (биндинг из C++) 💻
Веб-разработка — опыт работы с HTML, CSS, JS 🌐
Данные
SQL и NoSQL БД — опыт работы с Oracle, MariaDB, MS SQL Server, MongoDB 🗄️.
Проектирование
UML и IDEF — опыт работы с графическими представлениями программных решений на разных уровнях абстракции 📐
ГОСТ 34.602-89 и ГОСТ 34.601-90 — знакомство с отечественными стандартами 🇷🇺
Инструменты
Valve Hammer Editor — опыт создания многопользовательских карт и оптимизации уровней 🎮
Git, GitHub — опыт работы с системами контроля версий 🗃️
Visual Studio & Visual Studio Code, Intellij IDEA — опыт работы с IDE 💻
Adobe Photoshop и Figma — опыт работы с графическими редакторами 🖌️