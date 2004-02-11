notunknowndude

Дмитрий Попов notunknowndude

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Программист-разработчик🔨

Общие навыки

  • Алгоритмы и структуры данных — готов к любым вызовам, от простых задач до сложных алгоритмических проблем 🔬

  • ООП и шаблоны проектирования — создаю надежный и масштабируемый код 🏗

  • Многопоточность и асинхронность — знаю, как писать эффективный код 🕑

  • Техническая документация на английском языке — свободно читаю технические документы 📚

  • Унаследованный и устаревший код — могу разобраться в чужом коде и внести необходимые изменения 👨‍💻

  • Экономическая эффективность — понимаю, как сделать проект рентабельным 📈

  • Разнообразие технологий — постоянно изучаю новые технологии и фреймворки 💡

  • Целостный подход — всегда нахожу оптимальное решение для любой задачи 🎯

    Личные качества

  • Управление ресурсами, приоритизация, тайм-менеджмент — умею эффективно распределять свои ресурсы и достигать поставленных целей 📈

  • Командная работа, коммуникабельность — легко работаю в команде и умею находить общий язык с разными людьми 🤝

  • Самостоятельность, быстрая обучаемость — могу работать самостоятельно и быстро обучаться новому ⚡

  • Открытость новому, стрессоустойчивость — всегда готов к новым вызовам и умею сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях 🧘‍♂️

  • Четкое разграничение областей ответственности — умею работать в рамках поставленных задач и не переступаю чужую территорию 📏

    Языки программирования

  • C/C++ — опыт работы с различными библиотеками и фреймворками, включая Python C API, Lua C API, Node.JS C API, игровым движком Source 2013, STL, premake5, cmake, gmake2 🎮

  • C# — опыт работы с WPF, Windows Forms, Entity Framework, MS SQL 🖥️

  • Tauri— опыт работы с React.JS + Rust 🛡️

  • Python — опыт работы с Asyncio, многопоточностью 🐍

  • Electron — опыт работы с React.JS, Node.JS + Native Modules (биндинг из C++) 💻

  • Веб-разработка — опыт работы с HTML, CSS, JS 🌐

    Данные

  • SQL и NoSQL БД — опыт работы с Oracle, MariaDB, MS SQL Server, MongoDB 🗄️.

    Проектирование

  • UML и IDEF — опыт работы с графическими представлениями программных решений на разных уровнях абстракции 📐

  • ГОСТ 34.602-89 и ГОСТ 34.601-90 — знакомство с отечественными стандартами 🇷🇺

    Инструменты

  • Valve Hammer Editor — опыт создания многопользовательских карт и оптимизации уровней 🎮

  • Git, GitHub — опыт работы с системами контроля версий 🗃️

  • Visual Studio & Visual Studio Code, Intellij IDEA — опыт работы с IDE 💻

  • Adobe Photoshop и Figma — опыт работы с графическими редакторами 🖌️