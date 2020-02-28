novapersona

Консалтинговая компания «НОВА ПЕРСОНА» предлагает свои услуги в сфере профессионального подбора, оценки, обучения персонала и кадрового консалтинга.
Подбор персонала
Мы подбираем персонал в различных сферах деятельности любого уровня сложности. Средний срок закрытия вакансии – 2 недели.
Условия сотрудничества:
Мы работаем без предоплаты.
Оплата услуг по подбору персонала осуществляется по факту выхода специалиста на работу.
От 1 до 3 месяцев мы несем гарантийные обязательства, и в случае увольнения предоставленного нами сотрудника мы производим однократную бесплатную замену специалиста.
Оценка персонала
Мы проводим оценку личных и профессиональных качеств персонала, общего психологического климата в коллективе, выявление неформальных лидеров и аутсайдеров коллектива. Мы имеем богатый практический опыт применения разнообразных методов оценки персонала. В зависимости от целей Вашей организации наши консультанты смогут предложить Вам наиболее оптимальное решение.
Обучение персонала
Мы проводим обучение персонала, по следующим направлениям:
1. Подбор и управление персоналом
Вы получите знания и техники подбора персонала, с помощью которых вы сможете наиболее точно определить соответствие кандидата требованиям вашей компании, а так же распознать его ведущую мотивацию и истинные профессиональные навыки.
2. Активные продажи, эффективные переговоры
Вы получите эффективную модель продаж именно в вашей компании, разовьете поведенческую гибкость и уверенность в переговорах, научитесь преподносить товар на языке выгод для клиента и эффективно отвечать на различные возражения.
3. Личностный и профессиональный рост
Вы разовьете личные и профессиональные качества, необходимые для достижения ваших личных и карьерных целей, научитесь правильно мыслить и ставить задачи, повысите ораторское мастерство и навыки эффективного общения.
Кадровый консалтинг
Кадровое делопроизводство является неотъемлемой частью жизнедеятельности каждой организации независимо от ее размера. Компания «НОВА ПЕРСОНА» может помочь Вам в решении любого вопроса связанного с кадровым делопроизводством.
КАЧЕСТВО НАШИХ УСЛУГ ВСЕГДА ВЫШЕ НАШЕГО ГОНОРАРА!
Проводим бесплатное консультирование по всем вышеперечисленным услугам.
Наши координаты:
50036, г. Кривой Рог, ул. Мелешкина,14а, оф.602.
тел: (056)404-46-64;
моб.: (067)564-46-64;
по вопросам сотрудничества: [email protected]
61072, г.Харьков, ул. Тобольская, 42, офис 20
тел.: (057) 340-04-10;
моб.: (067) 578-55-54;
моб.: (066) 639-08-54;
по вопросам сотрудничества: [email protected]