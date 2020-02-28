novapersona

НОВА ПЕРСОНА - обучение, подбор и оценка персонала в Украине

Консалтинговая компания «НОВА ПЕРСОНА» предлагает свои услуги в сфере профессионального подбора, оценки, обучения персонала и кадрового консалтинга.

Подбор персонала

Мы подбираем персонал в различных сферах деятельности любого уровня сложности. Средний срок закрытия вакансии – 2 недели.

Условия сотрудничества:

Мы работаем без предоплаты.

Оплата услуг по подбору персонала осуществляется по факту выхода специалиста на работу.

От 1 до 3 месяцев мы несем гарантийные обязательства, и в случае увольнения предоставленного нами сотрудника мы производим однократную бесплатную замену специалиста.

Оценка персонала

Мы проводим оценку личных и профессиональных качеств персонала, общего психологического климата в коллективе, выявление неформальных лидеров и аутсайдеров коллектива. Мы имеем богатый практический опыт применения разнообразных методов оценки персонала. В зависимости от целей Вашей организации наши консультанты смогут предложить Вам наиболее оптимальное решение.

Обучение персонала

Мы проводим обучение персонала, по следующим направлениям:

1. Подбор и управление персоналом

Вы получите знания и техники подбора персонала, с помощью которых вы сможете наиболее точно определить соответствие кандидата требованиям вашей компании, а так же распознать его ведущую мотивацию и истинные профессиональные навыки.

2. Активные продажи, эффективные переговоры

Вы получите эффективную модель продаж именно в вашей компании, разовьете поведенческую гибкость и уверенность в переговорах, научитесь преподносить товар на языке выгод для клиента и эффективно отвечать на различные возражения.

3. Личностный и профессиональный рост

Вы разовьете личные и профессиональные качества, необходимые для достижения ваших личных и карьерных целей, научитесь правильно мыслить и ставить задачи, повысите ораторское мастерство и навыки эффективного общения.

Кадровый консалтинг

Кадровое делопроизводство является неотъемлемой частью жизнедеятельности каждой организации независимо от ее размера. Компания «НОВА ПЕРСОНА» может помочь Вам в решении любого вопроса связанного с кадровым делопроизводством.

КАЧЕСТВО НАШИХ УСЛУГ ВСЕГДА ВЫШЕ НАШЕГО ГОНОРАРА!

Проводим бесплатное консультирование по всем вышеперечисленным услугам.

Наши координаты:

50036, г. Кривой Рог, ул. Мелешкина,14а, оф.602.

тел: (056)404-46-64;

моб.: (067)564-46-64;

по вопросам сотрудничества: [email protected]

61072, г.Харьков, ул. Тобольская, 42, офис 20

тел.: (057) 340-04-10;

моб.: (067) 578-55-54;

моб.: (066) 639-08-54;

по вопросам сотрудничества: [email protected]