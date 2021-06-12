Я Графический/веб дизайнер.
👋 Здравствуйте уважаемые Заказчики!
Меня зовут Андрей, я графический/веб дизайнер из Киева, занимаюсь дизайном уже 4й год, за это время я успел поработать на успешное диджитал агенство в команде ( к сожалению по условиям контракта не имею права распространять название ), работал и продолжаю работать с маркетологами Украины и России.
В сотрудничестве я создаю: Рекламные баннеры; Многостраничные и одностраничные сайты; Коммерческие предложения; Логотипы и.т.д и.т.п.
В целом я выполняю работы любой сложности, всё что вас интересует вы можете уточнить в личные сообщения. Буду рад посотрудничать с Вами! Хорошего вам настроения
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Портфолио
- Веб - сайт, доставка товаров из Китая оптом.28 просмотров
- Рекламные баннеры (креативы)29 просмотров