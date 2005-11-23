novel_design

Разработка Логотипов

Здравствуйте, я представляю услугу по созданию современных логотипов.

Предпочитаю минимализм, ведь этот стиль в 2021 году достаточно популярен.

Уже не первый год топ-бренды один за другим упрощают эмблемы. И не случайно — тенденция к минимализму не собирается сдавать позиции. Во-первых, простые изображения хорошо адаптируются к современным цифровым форматам, а во-вторых — их проще воспринимать. Чтобы актуализировать лого, избавьте его от лишних деталей и сложных узоров.

В связи с небольшим опытом работы на фрилансе, предлагаю достаточно символическую стоимость за столь качественный логотип.