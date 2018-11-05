Я веб-дизайнер. У меня есть хорошые навыки в Photoshop, делаю лендинги, логотипы, банеры, визитки и другой дизайн. Работаю всегда в срок!

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Вношу коррективы оперативно и предоставляю измененный вариант. Как только дизайн утвержден - Вы оплачиваете заказ и получаете исходники. Все исходники предоставляются после оплаты в psd формате или любом другом на ваше усмотрение. Если вас, вдруг, все таки что-то не устраивает, мы прекращаем сотрудничество, 50% залог не возвращается - оплата за мое потраченное время.