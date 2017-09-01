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8 лет назад я заинтересовался IT и всем что с ним связано. Сейчас мне 22 года и я уверенно владею Web-Разработкой, администрированием ПК и различными программами. Также мне интересны бизнес направления которыми я увлечен на протяжении 5 лет.

[Разработка сайтов]

Это одно из моих первых и любимых увлечений. Я делал их ради интереса и теперь мне не составляет труда реализовать проект любой сложности.

[Системный Администратор (IT)]

Работая в Web сфере просто необходимо знать различные конфигурации, настройки и программы ПК для успешной реализации проекта. От настройки сетей до БД, диагностики и п.р. Имеется опыт в мультимедии Adobe, системных, серверных, офисных и других программах.

[Бизнес направление]

Меня всегда волновал вопрос:"как можно монетизировать что-либо?". Потом: "как улучшить результат?". Так стала интересной мне аналитика, ROI, CRM, психология клиентов и их завлечение, продвижение, SEO, SMM, организация и управление…