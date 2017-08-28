novik0509

Екатерина novik0509

 
33 годаБеларусь/Гродно
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка и продвижение сайтов

Более двух лет опыта в разработке и продвижении сайтов. В команде 5 человек, каждый отвечает за свой этап запуска проектов:

руководитель проекта - контролирует и руководит на всех этапах

ИТ специалист - имеет опыт работы в WordPress и Muse

Дизайнер - отвечает за визуальные составляющие проектов

Координатор - отвечает за весь контент (текстовый и графический)

Директолог и SEO специалист - отвечает за продвижение в поисковых системах, имеет сертификаты в Google и Yandex, занимается SEO-продвижением и SEO-оптимизацией

SMM - специалист - отвечает за социальные сети (создание, ведение, оптимизация сообществ, таргетированная реклама)

Именно благодаря такому составы команды, мы можем предложить весь спектр услуг в интернет маркетинге.  За время нашей работы, мы запустили более 50 проектов

Некоторые наши работы, которые мы запускали на WordPress: 

http://dizar.by/ 

http://safonov.fit/ 

http://alkor.by/ 

http://arches.by/ 

http://prokatvgrodno.by/ 

Имеются в портфолио сайты одностраничники на Muse: 

http://fort-grodno.by

http://o-bag.by/ 

http://tuzov.by/ 

http://ligo.by  

WordPressSEO-оптимизация