Более двух лет опыта в разработке и продвижении сайтов. В команде 5 человек, каждый отвечает за свой этап запуска проектов:
руководитель проекта - контролирует и руководит на всех этапах
ИТ специалист - имеет опыт работы в WordPress и Muse
Дизайнер - отвечает за визуальные составляющие проектов
Координатор - отвечает за весь контент (текстовый и графический)
Директолог и SEO специалист - отвечает за продвижение в поисковых системах, имеет сертификаты в Google и Yandex, занимается SEO-продвижением и SEO-оптимизацией
SMM - специалист - отвечает за социальные сети (создание, ведение, оптимизация сообществ, таргетированная реклама)
Именно благодаря такому составы команды, мы можем предложить весь спектр услуг в интернет маркетинге. За время нашей работы, мы запустили более 50 проектов
Некоторые наши работы, которые мы запускали на WordPress:
Имеются в портфолио сайты одностраничники на Muse: