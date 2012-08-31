novikov-project

Требуется копирайтер для канала на Youtube, посвященного путешествиям по миру. Писать необходимо будет отзывы о городах. Идея состоит в следующем. Вы анализируете 3-4 отзыва в интернете о том или ином городе, и пишите на основе ...
Вячеслав Новиков novikov-projectnovikov-project
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Копирайтинг32 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Требуется разработчик для создания премиум-темы на WordPress с продвинутой панелью управления, редактором шорткодов, множеством слайдеров и настроек. Необходимо обладать опытом изготовления подобных вещей. Достойная оплата за труд.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется опытный специалист по Flash для изготовления специального сервиса, с помощью которого любой пользователь, даже не владеющий flash, мог бы самостоятельно изготовить верхнюю часть (шапку) сайта. Для этого подразумевается изготовить специальный редактор, в котором ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад