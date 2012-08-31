novikov-project

Вячеслав Новиков novikov-project

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Копирайтер для проекта о путешествиях

    $250

    Требуется копирайтер для канала на Youtube, посвященного путешествиям по миру. Писать необходимо будет отзывы о городах. Идея состоит в следующем. Вы анализируете 3-4 отзыва в интернете о том или ином городе, и пишите на основе ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изготовление продвинутой премиум-темы на WordPress

    $1000

    Здравствуйте! Требуется разработчик для создания премиум-темы на WordPress с продвинутой панелью управления, редактором шорткодов, множеством слайдеров и настроек. Необходимо обладать опытом изготовления подобных вещей. Достойная оплата за труд.

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Система по изготовлению flash-шапок и меню

    Здравствуйте! Требуется опытный специалист по Flash для изготовления специального сервиса, с помощью которого любой пользователь, даже не владеющий flash, мог бы самостоятельно изготовить верхнюю часть (шапку) сайта. Для этого подразумевается изготовить специальный редактор, в котором ...

    Flash
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад