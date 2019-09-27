novikova_design

Дизайн лэндингов и многостраничных сайтов

Если вы ищите классного дизайнера, вы пришли по адресу. Моя задача - сделать для вас удобный, современный и эстетичный дизайн для вашего сайта.

Я пользуюсь самыми передовыми инструментами для веб-дизайна: Figma и Adobe XD. Для взаимодействия с верстальщиком - Zeplin и Avocode.

Моя специализация как дизайн Landing page, так и полноценных многостраничных сайтов.

Я выполняю работу максимально быстро и качественно, учитывая при этом все ваши пожелания.

Буду рада сотрудничеству!