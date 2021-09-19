novikovajulia33

Юлия Новикова

Добрый день, меня зовут Юлия!! Обожаю свою работу! Быстро и качественно выполню Ваш заказ!Мои умения:- создание логотипов, фирменного стиля (brandbook)- полиграфия(визитки, флаера, бланки, этикетки, меню, флаер, каталоги.- подготовка в печать полиграфии.- дизайн баннеров( сайт, креативы гугл контекстная реклама, реклама фейсбук)- оформление страниц в соц сетях ( Инстаграм, Фейсбук)- обработка и ретушь фото разной сложности.Владею такими графическими программами: CorelDraw, Adobe Photoshop. Опыт работы в дизайне- более 6 лет