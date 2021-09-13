Привет! Я представитель агентства разработки веб-решений 👋
Создаем качественные и легко-поддерживаемые веб-решения для бизнеса и стартапов. Работаем с зарубежными стартапами, так и с локальными.
Любим чистый код, эффектный дизайн и статус «approved» у QA тестировщиков.
Работа происходит по следующей схеме:
- Обсуждение проекта
- Предоплата 30%
- Выполнение работы
- Показ
- Корректировки и утверждение
- Полный расчет
- Получение исходников
- Обмен отзывами
Связь со мной:
- Эл.почта: [email protected]
- Telegram: noviserg
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Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$15/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $300
нет рейтинга