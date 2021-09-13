noviserg

Сергей noviserg

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Привет! Я представитель агентства разработки веб-решений 👋

Создаем качественные и легко-поддерживаемые веб-решения для бизнеса и стартапов. Работаем с зарубежными стартапами, так и с локальными.

Любим чистый код, эффектный дизайн и статус «approved» у QA тестировщиков. 

 Работа происходит по следующей схеме:

  • Обсуждение проекта
  • Предоплата 30%
  • Выполнение работы
  • Показ
  • Корректировки и утверждение
  • Полный расчет
  • Получение исходников
  • Обмен отзывами

 Связь со мной:

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$15/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $300
нет рейтинга