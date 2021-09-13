Привет! Я представитель агентства разработки веб-решений 👋

Создаем качественные и легко-поддерживаемые веб-решения для бизнеса и стартапов. Работаем с зарубежными стартапами, так и с локальными.

Любим чистый код, эффектный дизайн и статус «approved» у QA тестировщиков.

 Работа происходит по следующей схеме:

Обсуждение проекта

Предоплата 30%

Выполнение работы

Показ

Корректировки и утверждение

Полный расчет

Получение исходников

Обмен отзывами

 Связь со мной: