novitskaya02

компания LIKE TIME

Like time - это креативные ребята, которые заставят всех знать о тебе, либо о твоей компании.

Наша сфера работы:

создание креативных роликов для следующего продвижения в социальных сетях

оформление ленты в Instagram

написание постов в социальных сетях

Мы создаём не только креативные ролики, но и хорошее настроение для твоей аудитории.

Почему тебе следует обратиться именно к нам?

1. Мы обещаем тебе выполнить все задачи в сроки. Отнесёмся к поставленным целям и задачам ответственно.

2. Мы согласуем с тобой все моменты по работе. Ты будешь не просто заказчиком, а лицом, принимающем участие в данной работе.

3. ТЫ - говоришь, МЫ - делаем. Все твои желания будут услышаны и приведены в реальность. Всё, что ты, как заказчик, хочешь увидеть или услышать на рекламном ролике будет сделано.

4. И ещё один большой плюс для тебя, как для заказчика - это небольшой ценовой диапазон по рекламным роликам. В зависимости от сложности звука, картинки и смысловой нагрузки, сопровождающих рекламный макет, будет оговорена оплата за проделанную работу.

Именно с нами вы почувствуете, что такое не только качественная, но и душевная работа.

Наша компания открыта к долгосрочным отношениям.

Вы можете познакомиться с нашей компанией поближе в Instagram https://www.instagram.com/liketime.company/

Like time - заставим всех узнать о тебе.