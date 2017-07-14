Начинающий веб-дизайнер

Начала изучать Фотошоп ещё в средней школе. Совсем недавно открыла в себе желание заниматься веб-дизайном. Моя душа радуется, каждый раз, когда я понимаю, что мой проект удался лучше предыдущего. Это заставляет меня двигаться вперед.

Считаю, что ошибки - обязательная составляющая на пути каждого успешного человека. Поэтому не боюсь их допускать. Так же спокойно воспринимаю конструктивную критику в свою сторону. Именно благодаря ей я становлюсь лучше с каждым днём